Air Astana Embraer Flotte ist Generalüberholt

Air Astana Embraer E190 (Foto: Air Astana)

Die Embraer-Flotte von Air Astana beendet erfolgreich alle großen Wartungsprozesse bei OGMA, die E 190 Flotte ist ein wichtiger Flugzeugtyp auf den zentralasiatischen Strecken.

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, baut ihre Zusammenarbeit mit OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.) weiter aus und hat jetzt bei OGMA alle C-Checks für die neun Jets umfassende Embraer 190-Flotte erfolgreich abgeschlossen. OGMA gehört zu den führenden portugiesischen Firmen auf dem Gebiet der Flugzeugwartung. Air Astana hatte mit OGMA im Jahr 2016 einen entsprechenden Vertrag für diese Checks geschlossen.

OGMA wird jetzt auch das Inflight Entertainment System an Bord der Embraer-Flotte modernisieren und auf den neusten Stand bringen. Die Embraer Regionaljets sind zusammen mit dem Airbus A320 das Rückgrat im umfangreichen zentralasiatischen Streckennetz von Air Astana. Die E 190 hat eine Reichweite von 4.200 Kilometern und ist mit neun Plätzen in der Business und 88 Sitzen in der Economy Class konfiguriert.

„OGMA und Air Astana arbeiten hervorragend zusammen, Service und Ausführung des Auftrags sind exzellent. Wir freuen uns somit auf eine weitere gute Kooperation auch in der Zukunft“, sagte John Wainwright, Senior Vice President Engineering Group von Air Astana.

„Unsere lange Partnerschaft mit Air Astana bietet eine gute Chance, unseren Bekanntheitsgrad in Zentralasien zu erhöhen. Das Vertrauen, das Air Astana in unsere Arbeit legt, stärkt zudem unsere Position auf den Märkten weltweit, auch in Anbetracht unserer Wettbewerbsfähigkeit. Es unterstreicht zugleich die Flexibilität von OGMA, um noch größere Herausforderungen im zivilen Luftverkehrsmarkt anzunehmen“, so Nelson Vaz, Chief Commercial Officer von OGMA.

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