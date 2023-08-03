Air Astana Codeshare mit Azerbaijan Airlines

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana erweitert ihr globales Netzwerk von Codeshare-Abkommen durch die intensive Zusammenarbeit mit Azerbaijan Airlines auf der Verbindung zwischen Baku und Almaty.

Die beiden Fluggesellschaften bedienen diese Strecke ab sofort in beide Richtungen fünfmal pro Woche mit gemeinsamen Flügen. Dank der neuen Codesharing-Partnerschaft kommen die Passagiere von Air Astana in den Genuss von größerer Flexibilität, zusätzlichem Komfort und mehr Reiseoptionen zwischen den zentralasiatischen Ländern. Sie erlangen zudem Zugang zu den Netzwerken und Services der beiden Airlines.

Das Codesharing mit Azerbaijan Airlines ist bereits das siebte Codeshare-Abkommen von Air Astana. Ähnliche Vereinbarungen unterhält die Fluglinie bereits mit Lufthansa, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, KLM Royal Dutch Airlines und Turkish Airlines. Air Astana prüft zudem weitere Partnerschaften mit anderen Fluggesellschaften auf Codesharing- oder Interlining-Basis.