Air Astana Cargo fliegt mit Boeing 767

Air Astana Boeing 767-300ER (Foto: Air Astana)

Air Astana baut eine eigene internationale Sparte für Luftfracht auf. Hierzu werden drei Flugzeuge vom Typ Boeing 767-300 in reine Frachtmaschinen umgebaut.

Die Entscheidung für die Gründung von Air Astana Cargo fiel vor dem Hintergrund der in den letzten Monaten stark gestiegenen Nachfrage sowie der strategischen Neuausrichtung der Flottenplanung angesichts der globalen Gesundheitskrise.

Die erste Boeing 767 wird derzeit im Technikzentrum von Air Astana in Almaty umgebaut. Für die Semi-Cargo-Konfiguration werden alle Sitze und weiteren Einrichtungen für Passagiere entfernt. Darüber hinaus erstellt die Fluggesellschaft die für Cargo-Flüge notwendigen Unterlagen und holt bei den Behörden vor Ort die erforderlichen Genehmigungen ein.

Im Zuge der Gesundheitskrise reagierte Air Astana bereits auf den hohen Bedarf für den Transport von medizinischen Gütern in Kasachstan, Zentralasien und Europa mit dem Einsatz einer Boeing 767-300 Passagiermaschine.

„Air Astana hat umgehend auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage für Luftfrachtkapazitäten mit der Boeing 767 Passagiermaschine reagiert. Allerdings setzen uns die strengen Regularien der European Air Safety Agency (EASA) Grenzen bezüglich Gewicht und Größe der Güter, die wir auf den Passagierplätzen transportieren können“, sagte Zhanna Shayakhmetova, Director of Freight bei Air Astana. „Sobald wir den Flugbetrieb mit den umgebauten Semi-Cargo-Maschinen vom Typ Boeing 767 aufnehmen, werden wir das beförderte Frachtvolumen deutlich vergrößern und unseren Kunden flexiblere Optionen offerieren können.“