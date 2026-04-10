Air Astana übernimmt weiteren Airbus A321neo

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana hat einen neuen Airbus A321neo direkt vom Airbus-Werk in Hamburg in Empfang genommen.

Das 63. Flugzeug der Air Astana Group unterstützt das weitere Kapazitätswachstum sowie die Entwicklung des Streckennetzes der Airline. Air Astana setzt überwiegend auf Airbus-Flugzeuge, was ein hohes Maß an Flottenhomogenität, effiziente Betriebsabläufe und Zuverlässigkeit gewährleistet. Der Airbus A321neo gehört zur neuesten Generation von Airbus-Flugzeugen und zeichnet sich durch hohe Treibstoffeffizienz, verbesserten Passagierkomfort sowie eine geringere Umweltbelastung aus.

Das neue Flugzeug wird auf nationalen und internationalen Strecken eingesetzt.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).