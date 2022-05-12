Air Astana übernimmt weiteren Airbus A321LR

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana stellt bereits den achten Airbus A321LR in Dienst. Das Flugzeug wurde am 5. Mai 2022 in Almaty in Empfang genommen und wird bei Air Lease Corporation gemietet.

Zwei weitere Maschinen des Typs sollen bis Ende des Jahres noch in die Flotte aufgenommen werden.

Der Airbus A321LR von Air Astana ist mit zwei Kabinenklassen ausgestattet – 16 Sitzplätze stehen in der Business Class und 150 in der Economy Class zur Verfügung. An jedem Sitz kommen die Fluggäste in den Genuss eines eigenen Monitors.

Air Astana bietet ein internationales Streckennetz, in dem der Airbus A321LR beispielsweise auf den Strecken nach Frankfurt, London, Antalya (Türkei), Dubai, Istanbul, Phuket (Thailand), Podgorica (Montenegro), Seoul und Sharm el-Sheikh (Ägypten) eingesetzt wird. Außerdem wird die neue Verbindung nach Heraklion auf der griechischen Insel Kreta mit dem Flugzeugtyp bedient.

Die Air Astana Group betreibt derzeit eine Flotte mit 37 Flugzeugen, darunter 29 Airbus, drei Boeing und fünf Embraer. Das Durchschnittsalter der Air-Astana-Flotte beträgt 4,9 Jahre.