Air Astana übernimmt weiteren Airbus A321LR

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat am 27. August 2021 die Indienststellung ihres sechsten Airbus A321LR bekanntgegeben, bis Ende Jahr soll noch ein weiterer Airbus A321LR zur Flotte stossen.

Air Astana hat ihren sechsten Airbus A321LR direkt von dem Airbus-Werft in Hamburg Finkenwerder zum internationalen Flughafen Nur-Sultan überflogen. Die Fluggesellschaft least alle Airbus A321LR von der Air Lease Corporation. Das erste Flugzeug dieses Typs übernahm Air Astana im September 2019, bis Ende dieses Jahres folgt eine siebte Maschine.

Der Airbus A321LR ist mit den neuesten Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney ausgerüstet. Gegenüber der vorherigen Generation spart das Flugzeug rund 20 Prozent Treibstoff sowie 5 Prozent der Wartungskosten ein. Außerdem sinken der CO2-Ausstoß um 20 Prozent und die Geräuschemissionen um 50 Prozent. Die Kabine verfügt in der Business Class über 16 Flatbed-Sitze sowie über 150 Plätze in Economy Class. Jeder Sitz ist mit einem eigenen Bildschirm ausgestattet.

Air Astana setzt den Airbus A321LR auf zahlreichen internationalen Strecken ein, so auf den Verbindungen nach Frankfurt, London (ab September 2021), Istanbul, Sharm el Sheikh und in die montenegrinische Hauptstadt Podgorica.

Zur Flotte der Air Astana Gruppe gehören aktuell 35 Flugzeuge: 15 Airbus A320/A320neo, zwölf A321/A321neo/A321LR, drei Boeing 767 und fünf Embraer E190-E2. Davon sind neun Airbus A320 und ein Airbus A320neo für die Low-Cost-Marke FlyArystan im Einsatz. Die Flotte von Air Astana ist im Durchschnitt rund drei Jahre alt und damit eine der jüngsten der Welt.