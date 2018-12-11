Air Astana übernimmt erste E190-E2

Air Astana Embraer E190-E2 (Foto: Air Astana)

Kürzlich ist die erste Maschine der Air Astana vom Typ Embraer E190-E2 auf dem internationalen Nursultan Nazarbayev Flughafen von Astana gelandet.

Die Embraer-Maschine der neusten Generation hat damit ihren Überführungsflug vom Embraer-Werk in São José dos Campos in Brasilien in die kasachische Hauptstadt erfolgreich absolviert. Das Flugzeug ist das erste von insgesamt fünf Embraer E190-E2, die Air Astana im August 2017 geordert hatte. Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans besitzt derzeit neun Embraer E190, die sie auf Strecken innerhalb ihres Heimatmarktes sowie im Regionalverkehr einsetzt. Fünf davon wurden 2011 in Dienst gestellt. Die neuen Embraer E190-E2 Maschinen werden E190 Jets aus der Air-Astana-Flotte ersetzen.

Die neue Embraer E190-E2 verfügt über zwei Motoren und gehört zur neusten, verbesserten Baureihe der Embraer-Jets. Diese haben eine Reichweite von mehr als 5.000 Kilometern. Die operativen Kosten sind im Vergleich zu den Vorgängermodellen bei niedrigeren Emissionen und leiserem Betrieb deutlich geringer.

Das jetzt in Astana gelandete Flugzeug fliegt mit einer Sonderlackierung, die einen Schneeleoparden zeigt. Air Astana will damit auf die vom Aussterben bedrohten Tiere aufmerksam machen, die unter anderem in den Bergregionen des südlichen Kasachstans beheimatet sind. Air Astana setzt sich neben dem Schutz der Schneeleoparden auch für den Erhalt weiterer bedrohter Arten und ihrer natürlichen Lebensräume ein.

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