Air Asia verschiebt Airbus Auslieferungen

Einer der erfolgreichsten Low Cost Carrier Asiens sieht sich gezwungen seinen Auslieferungszeitplan für ihre Airbus A320 Maschinen anzupassen.

Zusätzliche Kapazitäten können in der heutigen Situation am Markt nur schlecht abgesetzt werden, deshalb sieht sich auch Air Asia gezwungen, Auswege zu suchen, um nicht noch mehr überflüssige Maschinen auf den Markt zu bringen. Die Tiefpreisgesellschaft aus Malaysia wird im nächsten Jahr gleichwohl sechzehn neue Airbus A320 Kurzstreckenflugzeuge übernehmen. Die Verschiebungen betreffen acht weitere A320 Maschinen, die ursprünglich für 2010 geplant waren, diese Auslieferungen können nun ohne Strafzahlungen entrichten zu müssen, neu zwischen Januar und August 2014 bei Airbus abgeholt werden. Eventuell werden weiter acht Flugzeuge verzögert, die zwischen 2011 und 2014 erwartet werden. Als Hauptgrund für den Aufschub geben die Verantwortlichen die Kapazitätsengpässe auf ihrem Hub in Kuala Lumpur an.