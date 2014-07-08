Air Asia Airbus A320 kommt von Piste ab

Ein Airbus A320 von Air Asia kam gestern Nachmittag auf dem Brunei International Airport nach der Landung von der Piste ab und blieb im Gras stecken, alle 109 Insassen mussten das Flugzeug über die Notrutschen verlassen.

Air Asia Flug AK278 von Kuala Lumpur nach Brunei endete nach der Landung auf der Piste 03 im Gras, alle 102 Passagiere und die sieben Besatzungsmitglieder kamen dabei mit dem Schrecken davon. Aus noch unbekannten Gründen kam das Verkehrsflugzeug beim Ausrollen rechts von der Landebahn ab und blieb im Gras stecken. Die Maschine musste anschliessend aus dem seichten Untergrund an einen Standplatz geschleppt werden. Bei dem Flugzeug handelt es sich um den Airbus A320-200 mit der Kennung 9M-AQA, der Schaden an der Maschine wird sich in Grenzen halten. Während der Landung herrschte über dem Flughafen ein gewittriger Platzregen mit mässig starkem Wind aus westlicher Richtung. Die nasse Piste und der Wind könnten zu dem Unfall beigetragen haben., eine Untersuchung wurde eingeleitet.WBSB 070800Z 20008KT 3000SW -TSRA SCT014 FEW016CB BKN140 28/26 Q1007 TEMPO 24015G25KT 2000 TSRA WBSB 070730Z 21009KT 3000SW -SHRA SCT015 FEW016CB BKN140 30/24 Q1007 TEMPO 24015G25KT 4000 SHRA WBSB 070700Z 28011KT 8000 VCSH SCT016 FEW017CB BKN300 32/245 Q1006 NOSIG