Air Arabia verringert Gewinn

Air Arabia meldet für das vierte Quartal einen Rückgang des Gewinns um 15,2 Prozent auf US$31,43 Millionen.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierte Airline erzielte einen Gesamtjahresgewinn von US$123.06 Millionen, was einer leichten Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr mit einem Profit von US$138,7 Millionen entspricht. Die nach Marktwert grösste Airline Arabiens hatte nach den ersten neun Monaten eine Zunahme des Gewinns um sechs Prozent auf US$91,7 Millionen verbucht.