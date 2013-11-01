Air Arabia feiert zehnten Geburtstag

Der erste und größte Low-Cost-Carrier im Nahen Osten und in Nordafrika feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Bestehen.

Der Geburtstag von Air Arabia markiert zugleich das 10. Jubiläum des Niedrigpreissegments in der arabischen Luftfahrt. Seit Air Arabia im Oktober 2003 die kostengünstige Art des Fliegens in der Region einführte, verzeichnet die Airline konstantes, nachhaltiges Wachstum. Während zu Beginn lediglich fünf Destinationen von nur zwei Flugzeugen bedient wurden, zählt die Flotte heute 34 Maschinen. Das gegenwärtige Streckennetz umfasst insgesamt 86 Destinationen in Nahost, Nordafrika, Europa und dem indischen Subkontinent. Air Arabia will auch in den nächsten Jahren wachsen und die marktführende Stellung in der Region weiter für sich in Anspruch nehmen.