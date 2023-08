Air Arabia ernennt neuen CEO

Air Arabia Maroc hat Jason Bitter zu ihrem neuen CEO berufen. Dies bestätigte die Airline am Samstag.

Der Low-Cost-Carrier wurde am 6. Mai von ihrer Muttergesellschaft Air Arabia ins Leben gerufen und ist in Casablanca beheimatet. Sie verbindet die Vereinigten Arabischen Emirate mit Marokko. Jason Bitter wird neu für die Airline verantwortlich sein. Er verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie und war früher CEO des Low-Cost-Carriers Sky Europe Airlines und Chief Operating Officer bei der indischen SpiceJet.