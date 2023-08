Air Arabia braucht vielleicht weitere Airbus Flugzeuge

Die Bestellung des Low-Cost-Carrier Air Arabia über 44 Airbus Flugzeuge könnte angesichts der Expansionspläne der Airline doch nicht ausreichen.

Die grösste arabische Airline nach Marktwert führt ihren Betrieb zwar von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emirates aus, aber eröffnete erst kürzlich einen neuen HUB in Marokko. Sie plant die Lancierung eines neuen Budget Carriers zusammen mit einem ägyptischen Partner und den Aufbau eines dritten HUBs in Alexandria. Diese Aussicht lassen vermuten, dass Air Arabia mit den bestellten 44 Airbus Flugzeugen nicht weit kommen wird. Rohit Ramachandran, COO der marokkanischen Einheit meinte, es sei möglich, dass die Airline weitere Flugzeuge bestellen müsse, der Zeitpunkt sei aufgrund der tiefen Preise günstig. Er hofft, dieses Jahr auch Verbindungen von Casablanca in den Westen Afrikas aufbauen zu können.