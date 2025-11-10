Air Arabia Maroc feiert Jubiläum in Köln Bonn

Air Arabia Maroc Airbus A320 (Foto: Air Arabia Maroc)

Herzlichen Glückwunsch, Air Arabia Maroc! Die Airline feiert 15 Jahre erfolgreichen Flugbetrieb am Köln Bonn Airport und erreicht damit einen bedeutenden Meilenstein nach dem Erstflug im November 2010.

Air Arabia Maroc verbindet den Flughafen Köln Bonn durch Nonstop-Flüge von und nach Nador sowie Tanger kontinuierlich mit Marokko und bietet Passagieren so bequeme und attraktive Reisemöglichkeiten, während die Fluggesellschaft gleichzeitig die Verbindung zwischen dem Rheinland und Nordafrika stärkt.

„Air Arabia ist ein langjähriger Partner unseres Flughafens, und wir freuen uns, auf 15 gemeinsame Jahre zurückzuschauen und die künftige Zusammenarbeit weiter auszugestalten“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die Verbindungen nach Nador und Tanger haben sich als etablierte Verbindungen in unserem Streckenangebot bewährt und werden von vielen Reisenden genutzt.“

Köln/Bonn war der erste deutsche Flughafen, den Air Arabia Maroc im Winterflugplan 2010/2011 ins Streckennetz aufgenommen hat. Derzeit bietet die Airline bis zu dreimal pro Woche Nonstop-Flüge zwischen Nador und Köln/Bonn an (dienstags und samstags, gelegentlich auch freitags). Im Sommer 2023 nahm die Fluggesellschaft auch eine Direktverbindung nach Tanger ins Programm auf. Die Hafenstadt an der Straße von Gibraltar, nur 30 Kilometer vom spanischen Festland entfernt, ist ebenfalls ein beliebtes Reiseziel für Touristinnen und Touristen. Im Winter gibt es einen wöchentlichen Flug, immer montags.

Bei einer Flugdauer von etwa drei Stunden nach Nador und Tanger bedient Air Arabia Maroc beide Strecken mit modernen Airbus A320-Flugzeugen, die für ihren Komfort und ihre Effizienz bekannt sind. Reisende können ihre Flüge unter www.airarabia.com, über das Callcenter oder in Reisebüros buchen.

Über Air Arabia Maroc

Air Arabia Maroc ist ein Mitglied der Air Arabia Group mit Hauptsitz in Casablanca. Das Unternehmen wurde im April 2009 gegründet und folgt dem erfolgreichen Geschäftsmodell von Air Arabia, das sich auf komfortable, zuverlässige und preiswerte Flugreisen konzentriert.