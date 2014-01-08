Air Algerie kauft weitere Boeing 737

Algeriens Flag Carrier hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung über acht moderne Boeing 737-800 unterzeichnet.

Laut einer Medienmitteilung von Boeing entspricht der neue Auftrag einem Wert von 724 Millionen US Dollar. Air Algerie ist bei den Kurzstreckenjets ein treuer Boeing Kunde, die Airline aus Nordafrika betreibt bereits fünf Boeing 737-600 und siebzehn Boeing 737-800. Auf der Langstrecke kommen momentan fünf Airbus A330-200 und drei Boeing 767-300 zum Einsatz. Für die regionalen Dienste verwendet Air Algerie zwölf ATR 72-500.