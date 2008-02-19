Aeroports De Paris mit 1.8% Passagierzunahme im Januar

Gemäss Aeroports de Paris ist die Passagierzahl im Januar um 1.8% gegenüber letztem Jahr gestiegen.

Paris-Charles de Gaulle meldete 4.4 Millionen Passagiere (+2.3%) und Paris-Orly 2.0 Millionen (+0.7%). Auch auf internationalen Strecken machte sich ein Anstieg bemerkbar: Der Nord- und Südamerikanische Markt verzeichnete ein Mehr von 5.7%, Afrika + 1.7% und Asien und der Mittlere Osten sogar ein Plus von 5.4% bei den Passagierzahlen.