Aeroplan leiht Air Canada Geld

Groupe Aeroplan, die Air Canadas Vielfliegerprogramm leitet, hat eingewilligt, die Airline mit einem Darlehen von US$ 86 Millionen zu unterstützen.

In der Luftfahrtindustrie ist man besorgt, dass Air Canada zum zweiten Mal innerhalb der letzten sechs Jahre gezwungen wird, Gläubigerschutz zu beantragen. Das Darlehen der Aeroplan ist bis zum 30. Juni 2010 gültig und wird durch Air Canadas Anteile an Air Canada Vacations gesichert. Die grösste Airline Kanadas muss mindestens US$ 520 Millionen Kreditgelder organisieren und befindet sich bereits in Gesprächen mit möglichen Geldgebern, unter anderem mit Export Development Canada. Wenn sie es schafft, den Betrag zusammen zu bringen, will sie die Darlehensvereinbarung mit Aeroplan auflösen.

Link: Air Canada