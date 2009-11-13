Aeroplan erwartet weniger Gewinn

Groupe Aeroplan Inc, welche das Vielfliegerprogramm von Air Canada betreut, hat ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr weiter gesenkt.

Die Gruppe gab bekannt, sie rechne neu mit einer Abnahme des Jahresgewinns um vier Prozent, statt der früher angekündigten zwei bis vier Prozent. Im dritten Quartal verbuchte die Firma einen Nettogewinn von US$17,87 Millionen, runter von US$33,3 Millionen in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die Einnahmen sanken um 3,7 Prozent auf US$307,1 Millionen. Analisten hatten mit einem Umsatz von US$327,7 Millionen gerechnet.