Aeroplan enttäuscht über Gewinn

Kanadas Gruppe Aeroplan hat für das vierte Quartal einen kleineren Gewinn ausgewiesen, als erwartet worden war.

Die Firma, die für das Vielflieger Programm der Air Canada verantwortlich ist, sagte, sie erwarte ein leichtes Wachstum bei den Bruttoabrechnungen und ihrem konsolidierten EBITDA. Leider lasse die Definition „leichtes Wachstum“ auch eine negative Interpretation zu, so Experte Kenric Tyghe von Raymond James. Das vierte Quartal endete mit einem Nettoeinkommen von US$19,88 Millionen. Für das erste Quartal rechnet Tyghe mit einem weiteren Anstieg des Konsumverhaltens der kanadischen Bürger, äusserte sich aber skeptisch zu den Entwicklungen auf dem britischen Markt.



