Aeromexico vergibt Grossauftrag an Boeing

Die mexikanische Aeromexico hat Ende Juli 2012 bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 100 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Mit diesen 100 neuen Flugzeugen will Aeromexico ihre Flotte verjüngen und sich weiter auf Wachstumskurs ausrichten. Die Kaufabsichtserklärung beinhaltet 90 Maschinen aus der Boeing 737 Max Familie und 10 Boeing 787 Dreamliner. Nach Angaben von Boeing wird die Bestellung einem Auftragswert von rund 10, 8 Milliarden US Dollar entsprechen. Aeromexico ist die grösste Fluggesellschaft Mexikos und betreibt momentan eine Flotte von 54 Boeing Maschinen und transportierte im vergangenen Jahr mehr als 11 Millionen Passagiere.