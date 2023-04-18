Aeromexico präsentiert soliden März

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im März 2023 konnte Aeromexico 2,040 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 24,4 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Die Nachfrage erreichte im März 3,469 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Plus von 20,5 Prozent. Das Angebot lag im März bei 4,179 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresmärz stand das Angebot noch um 14,8 Prozent tiefer bei 3,639 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,0 Prozent, im März 2022 lag sie bei mit 80,1 Prozent.