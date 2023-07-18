Aeromexico präsentiert soliden Juni

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Juni 2023 konnte Aeromexico 2,088 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Nachfrage erreichte im Juni 3,792 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Plus von 6,8 Prozent. Das Angebot lag im Juni bei 4,438 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresjuni stand das Angebot noch um 5,9 Prozent tiefer bei 4,191 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,5 Prozent, im Juni 2022 lag sie bei mit 84,8 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 11,799 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 9,692 Millionen, das waren 21,7 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.