Aeromexico präsentiert soliden Juli

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Juli 2023 konnte Aeromexico 2,387 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren sechzehn Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Nachfrage erreichte im Juli 4,407 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Plus von 15,9 Prozent. Das Angebot lag im Juli bei 4,888 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresjuli stand das Angebot noch um 12,4 Prozent tiefer bei 4,348 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 90,2 Prozent, im Juli 2022 lag sie bei mit 87,5 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 14,186 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 11,749 Millionen, verglichen mit dem Vorjahr haben die Passagierzahlen in den ersten sieben Monaten 2023 um 20,7 Prozent zugelegt.