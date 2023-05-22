Aeromexico präsentiert soliden April

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im April 2023 konnte Aeromexico 1,965 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 14,5 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Die Nachfrage erreichte im April 3,442 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Plus von 10,5 Prozent. Das Angebot lag im April bei 4,114 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresapril stand das Angebot noch um 6,4 Prozent tiefer bei 3,862 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,7 Prozent, im April 2022 lag sie bei mit 81,1 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 7,721 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark noch bei 5,858 Millionen, das waren 31,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.