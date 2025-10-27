Aeromexico präsentiert Septemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im September 2025 konnte Aeromexico 1,892 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,8 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Das Angebot lag im September bei 4,500 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren zwei Prozent weniger als im Vorjahresseptember. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im September 3,912 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Minus von 2,6 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,0 Prozent, im September 2024 lag sie um 0,5 Prozentpunkt höher bei 87,5 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 18,419 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,5 Prozent.