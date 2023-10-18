Aeromexico präsentiert Septemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im September 2023 konnte Aeromexico 1,959 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,3 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Nachfrage erreichte im September 3,594 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Plus von 10,8 Prozent. Das Angebot lag im September bei 4,192 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresseptember stand das Angebot noch um 6,1 Prozent tiefer bei 3,952 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,7 Prozent, im September 2022 lag sie bei mit 82,1 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 18,466 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 15,587 Millionen Fluggästen. Verglichen mit dem Vorjahr haben die Passagierzahlen in den ersten neun Monaten 2023 um 18,5 Prozent zugelegt.