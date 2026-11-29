Aeromexico präsentiert Oktoberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Oktober 2026 konnte Aeromexico 2,011 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren ein Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Das Angebot lag im Oktober bei 3,022 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Oktober 2,666 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Plus von 5,9 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 88,2 Prozent, im Oktober 2025 lag sie um 1,1 Prozentpunkte tiefer bei 88,2 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 19,977 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent.