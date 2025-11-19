Aeromexico präsentiert Oktoberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Oktober 2025 konnte Aeromexico 1,994 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,3 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Das Angebot lag im Oktober bei 2.891 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 1,2 Prozent weniger als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Oktober 1,994 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Minus von 2,3 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,1 Prozent, im Oktober 2024 lag sie um 1,6 Prozentpunkt tiefer bei 85,5 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 20,413 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent.