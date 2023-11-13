Aeromexico präsentiert Oktoberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Oktober 2023 konnte Aeromexico 2,059 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Nachfrage erreichte im Oktober 3,682 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Plus von sieben Prozent. Das Angebot lag im Oktober bei 4,319 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresoktober stand das Angebot noch um 4,7 Prozent tiefer bei 4,126 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,3 Prozent, im Oktober 2022 lag sie bei mit 83,5 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 20,525 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 17,570 Millionen Fluggästen. Verglichen mit dem Vorjahr haben die Passagierzahlen in den ersten zehn Monaten 2023 um 16,8 Prozent zugelegt.