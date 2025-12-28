Aeromexico präsentiert Novemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im November 2025 konnte Aeromexico 1,995 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren zwei Prozent weniger als im Vorjahresnovember.

Das Angebot lag im November bei 2.771 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren vier Prozent weniger als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im November 2,424 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einem Minus von 1,5 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,5 Prozent, im November 2024 lag sie um 2,2 Prozentpunkt tiefer bei 85,3 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 22,408 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent.