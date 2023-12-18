Aeromexico präsentiert Novemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im November 2023 konnte Aeromexico 2,029 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,5 Prozent weniger als im Vorjahresnovember.

Die Nachfrage erreichte im November 3,626 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einem Plus von 3,6 Prozent. Das Angebot lag im November bei 4,336 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresnovember stand das Angebot noch um 1,6 Prozent tiefer bei 4,266 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,6 Prozent, im November 2022 lag sie bei mit 82,0 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 22,554 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 19,610 Millionen Fluggästen. Verglichen mit dem Vorjahr haben die Passagierzahlen in den ersten elf Monaten 2023 um fünfzehn Prozent zugelegt.