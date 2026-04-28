Aeromexico präsentiert Märzzahlen
28.04.2026 PS
Im März 2026 konnte Aeromexico 1,994 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.
Das Angebot lag im März bei 2,999 Milliarden Sitzplatzkilometern, das war ein Prozent mehr als im Vorjahresmärz. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im März 2,497 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Plus von 1,7 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,3 Prozent, im März 2025 lag sie um 0,6 Prozentpunkte tiefer bei 82,7 Prozent.