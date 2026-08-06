Aeromexico präsentiert Julizahlen
06.08.2026 PS
Im Juli 2026 konnte Aeromexico 2,157 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 6,1 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.
Das Angebot lag im Juli bei 3,306 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 1,5 Prozent weniger als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Juli 2,910 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Minus von 1,9 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 88,0 Prozent, im Juli 2025 lag sie um 0,4 Prozentpunkte höher bei 88,5 Prozent.