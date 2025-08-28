Aeromexico präsentiert Julizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Juli 2025 konnte Aeromexico 2,298 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,1 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Das Angebot lag im Juli bei 5,401 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Juli 4,774 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Plus von 0,4 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 88,5 Prozent, im Juli 2024 lag sie um 2,5 Prozentpunkte höher bei 88,5 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 14,355 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,1 Prozent.