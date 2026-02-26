Aeromexico präsentiert Januarzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Januar 2026 konnte Aeromexico 2,053 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,8 Prozent weniger als im Vorjahresjanuar.

Das Angebot lag im Januar bei 3,003 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 2,3 Prozent weniger als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Januar 2,614 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Plus von 1,1 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,0 Prozent, im Januar 2025 lag sie um 2,9 Prozentpunkte tiefer bei 84,1 Prozent.

Das Berichtsjahr 2025 bei Aeromexico

Im vergangenen Jahr konnte Aeromexico insgesamt 24,587 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von drei Prozent. Die Verkehrsleistung wurde im Jahr 2025 um 0,5 Prozent auf 35,804 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 0,3 Prozent auf 30,751 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte übers Jahr 2025 gesehen durchschnittlich 85,9 Prozent, das entspricht einer Verschlechterung von 0,7 Prozentpunkten.