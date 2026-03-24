Aeromexico präsentiert Februarzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Februar 2026 konnte Aeromexico 1,744 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,2 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Das Angebot lag im Februar bei 2,595 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 2,2 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Februar 2,144 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Plus von 1,2 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,7 Prozent, im Februar 2025 lag sie um 2,8 Prozentpunkte tiefer bei 79,8 Prozent.