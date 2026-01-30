Aeromexico präsentiert Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Dezember 2025 konnte Aeromexico 2,180 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Das Angebot lag im Dezember bei 3,088 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 0,4 Prozent weniger als im Vorjahresdezember. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Dezember 2,690 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einem Plus von 1,3 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,1 Prozent, im Dezember 2024 lag sie um 1,4 Prozentpunkte tiefer bei 85,7 Prozent.

Das Berichtsjahr 2025 bei Aeromexico

Im vergangenen Jahr konnte Aeromexico insgesamt 24,587 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von drei Prozent. Die Verkehrsleistung wurde im Jahr 2025 um 0,5 Prozent auf 35,804 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 0,3 Prozent auf 30,751 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte übers Jahr 2025 gesehen durchschnittlich 85,9 Prozent, das entspricht einer Verschlechterung von 0,7 Prozentpunkten.