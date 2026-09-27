Aeromexico präsentiert Augustzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im August 2026 konnte Aeromexico 2,151 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren ein Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Das Angebot lag im August bei 3,196 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im August 2,867 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Plus von 2,9 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 89,7 Prozent, im August 2025 lag sie um 0,6 Prozentpunkte tiefer bei 89,1 Prozent.