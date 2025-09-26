Aeromexico präsentiert Augustzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im August 2025 konnte Aeromexico 2,172 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,4 Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Das Angebot lag im August bei 5,029 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im August 4,484 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Minus von 2,6 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 89,2 Prozent, im August 2024 lag sie um einen Prozentpunkt tiefer bei 88,2 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 16,527 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent.