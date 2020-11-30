Aeromexico mit weniger Passagieren

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2020 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 870 Tausend Passagiere zu, das waren Corona bedingt 49,0 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Aeromexico musste wegen der COVID-19 Krise im Oktober weiter Federn lassen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresoktober um 64,3 Prozent auf 1,188 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 53,9 Prozent auf 1,885 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um weitere16,5 Prozentpunkte auf 65,0 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 7,442 Millionen Fluggäste (Vorjahr 17,282 Millionen Passagiere) an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 56,9 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.