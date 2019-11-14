Aeromexico mit weniger Passagieren

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,704 Millionen Passagiere zu, das waren 5,2 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Aeromexico musste im Oktober Federn lassen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresoktober um 7,1 Prozent auf 3,331 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 4,089 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 17,282 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 5,1 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.