Aeromexico mit weniger Passagieren

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat August 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,789 Millionen Fluggäste zu, das waren 7,7 Prozent weniger als im August des Vorjahres.

Die Nachfrage ging bei Aeromexico verglichen mit dem Vorjahresaugust um 3,4 Prozent auf 3,921 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 3,5 Prozent auf 4,516 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung blieb mit 83,9 Prozentpunkten konstant.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 13,997Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 4,8 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.