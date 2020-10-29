Aeromexico mit weniger Fluggästen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat September 2020 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 708 Tausend Passagiere zu, das waren 55,2 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Aeromexico musste wegen der Corona Gesundheitskrise auch im September Federn lassen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresseptember um 70,7 Prozent auf 975 Millionen Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 62,1 Prozent auf 1,554 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich dabei um 16,7 Prozentpunkte auf 64,5 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 6,572 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen (vergleichbare Vorjahreszeitspanne 15,578 Millionen), das waren 57,8 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.