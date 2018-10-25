Aeromexico mit solidem Wachstum

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat September 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,715 Millionen Passagiere zu, das waren 8,7 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Aeromexico konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresseptember um 7,8 Prozent auf 3,478 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 7,8 Prozent auf 3,478 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 16,419 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 7,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.