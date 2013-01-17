Aeromexico meldet weniger Passagiere

Im Berichtsmonat Dezember 2012 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,279 Millionen Passagiere zu, das waren 1,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresdezember.

Aeromexico musste im Dezember einen Passagier- und Verkehrsrückgang hinnehmen. Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat die Nachfrage um 0,4 Prozentpunkte auf 2,069 Milliarden Sitzplatzkilometer nachgelassen. Das Angebot wurde um 2,5 Prozentpunkte auf 2,730 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 75,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.