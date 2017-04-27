Aeromexico meldet soliden März

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Mit Aeromexico flogen im Berichtsmonat März 2017 insgesamt 1,680 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 9,7 Prozent auf 3,863 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Nachfrage hat bei Aeromexico um gut zwölf Prozent auf 3,063 Milliarden Sitzplatzkilometer angezogen. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

Im ersten Quartal 2017 konnte Aeromexico 4,777 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,3 Prozent.