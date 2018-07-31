Aeromexico meldet soliden Juni

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juni 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,861 Millionen Fluggäste zu, das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um 8,1 Prozent auf 3,675 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 7,7 Prozent auf 4,438 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 10,680 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 7,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.