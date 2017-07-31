Aeromexico meldet soliden Juni

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juni 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,764 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um 14,2 Prozent auf 3,400 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 14,6 Prozent auf 4,119 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 9,934 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 6,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.