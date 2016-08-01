Aeromexico meldet soliden Juni

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juni 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,660 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Aeromexico konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuni um 8,5 Prozent auf 2,978 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 3,593 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 9,339 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 2,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.