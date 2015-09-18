Aeromexico meldet soliden August

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat August 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,670 Millionen Fluggäste zu, das waren 7,1 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Aeromexico konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresaugust um gut zehn Prozent auf 2,927 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 9,3 Prozent auf 3,536 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 12,545 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Aeromexico Gruppe betreibt mehr als 120 Verkehrsflugzeuge.